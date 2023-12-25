احتفال متهور من عبد المنعم مع كولر بعد فوز الاهلي على سيراميكا.. شاهد

احتفل محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، بشكل متهور مع المدير الفني مارسيل كولر، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في السوبر المصري.

وتوجه محمد عبد المنعم، نحو السويسري مارسيل كولر، ليحتفل معه بالفوز على سيراميكا والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وقام عبد المنعم، بدفع كولر بيده في لقطة احتفالية متهوره، حيث كاد أن يسقط مدرب النادي الاهلي.

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والتقى الاهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين، على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحقق الاهلي الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف وحيد في الوقت القاتل من اللقاء، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء هدف المباراة لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 90+4، بتسديدة رائعة من إمام عاشور، والذي ارتدت من القائم في قدم مدافع سيراميكا وسكنت الشباك