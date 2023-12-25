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كولر يتحدث عن مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر وسبب عدم الدفع بـ كهربا

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مارسيل كولر - الأهلي

مارسيل كولر - الأهلي

تحدث مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، عن مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، وسبب عدم الدفع بـ كهربا في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وتأهل الاهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري، لمواجهة نظيره فيوتشر، اليوم الاثنين، بعد الفوز الذي حققه على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه سعيد بالوصول إلى نهائي السوبر المصري، بعد مباراة صعبة أمام منافس قوي.

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وأوضح كولر، أن لاعبي الاهلي يعانون من الإرهاق في ظل عودتهم من مباريات كأس العالم للأندية، أمام أندية قوية.

وأشاد المدرب السويسري، بأداء لاعبي الاهلي على المستوى الدفاعي والهجومي، مشيرًا إلى أن الفريق خلق العديد من الفرص ولكن لم ينهيها أمام المرمى.

وعن مواجهة فيوتشر، قال مدرب الاهلي، إن مباريات النهائي دائمًا لها حسابات خاصة، والمباراة ستقام بعد 3 أيام والطريق قد يكون أصعب أمام فيوتشر من مواجهة بيراميدز.

واستكمل كولر:”كهربا شارك في جميع مباريات الاهلي في كأس العالم وكان يحتاج للحصول على راحة، وحاول أن يمنح الراحة لعدد من اللاعبين”.

واختتم المدير الفني لفريق الاهلي:”الشناوي غادر المباراة لحمايته، وسيخضع لأشعة لحسم مصيره من مواجهة النهائي أمام فيوتشر”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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