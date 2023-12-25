مانشستر يونايتد يعرض لاعبه على ريال مدريد

عرض نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على ريال مدريد فرصة التعاقد مع أنتوني مقابل 30 مليون يورو، لكن المرينجي رفض هذا الاقتراح.

وقالت صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، أن ريال مدريد أتيحت أمامه فرصة التعاقد مع الهولندي أنتوني العام المقبل، حيث عرض مانشستر يونايتد الجناح البالغ من العمر 23 عامًا، لكن المرينجي رفضوا الفرصة للظفر بخدماته.

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ولم يقدم أنتوني المستوى المنشود منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادماً من أياكس العام الماضي.

وتم شراء اللاعب الدولي البرازيلي مقابل رسوم قدرها 100 مليون يورو، مع الأخذ في الاعتبار أن الشياطين الحمر كان بإمكانهم التوقيع معه مقابل مبلغ أقل.

وقد فشل في الارتقاء إلى مستوى الفواتير، وبالكاد ساهم في تحقيق الأهداف خلال فترة ولايته حتى الآن.

ولم يساهم البرازيلي بعد في أي هدف حتى الآن في 19 مباراة، مما يثير الشكوك حول مدى ملاءمته لهجوم مانشستر يونايتد، ويبدو أن مستقبل أنتوني في أولد ترافورد غير مؤك