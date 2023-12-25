كل ما يخص مباراة الاتحاد ضد النصر في كلاسيكو الدوري السعودي

تستعد جماهير كرة القدم لمواجهة قوية تجمع بين الاتحاد ضد النصر، في كلاسيكو دوري روشن السعودي.

من المقرر أن يلتقي الاتحاد مع النصر في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقين غداص الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

وتنقل أحداث مباراة اتحاد جدة ضد النصر هبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة.

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موقف الاتحاد والنصر في جدول الدوري

يحتل النصر وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة بفارق 10 نقا كاملة عن الهلال متصدر الترتيب.

فيما يحتل اتحاد جدة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الخامس.

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والنصر

من المتوقع أن يدفع البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس – إيمريك لابورت – علي لاجامي – سلطان الغنام.

الوسط: سيكو فوفانا – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو.

فيما من المتوقع ان يبدأ الاتحاد اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: فرحة الشمراني – فابينيو – سويلم المنهالي – مروان الصحفي.

الوسط: نجولو كانتي – صالح العمري – فيصل الغامدي.

الهجوم: رومارينيو – كريم بنزيما – إيجور كورونادو.