إنبي يفوز على الجونة.. وبلديةالمحلة يسقط أمام البنك الاهلي في الدوري

تغلب فريق إنبي، على مضيفه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على استاد خالد بشارة في إطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز 2023 – 2024.

تقدم محمد حمدي لفريق إنبي في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق أحمد مسعود حارس الجونة.

وأدرك أحمد بلحاج التعادل للجونة في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما تابع كرة ارتدت من دفاع إنبي.

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ونجح إنبي في تسجيل الهدف الثاني وهدف الانتصار في الدقيقة 85 عن طريق أحمد نادر حواش بعدما تابع كرة ارتدت من يد الحارس أحمد مسعود.

ورفع إنبي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث مؤقتا وبفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

بينما تجمد رصيد الجونة عند 13 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا وبفارق الأهداف عن كل من مودرن فيوتشر صاحب المركز التاسع وسموحة صاحب المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، خسر فريق بلدية المحلة أمام نظيره البنك الاهلي بهدفين دون رد في الجولة العاشرة من مباريات بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

سجل أحمد مدبولي وسعيدو سمبوري هدفي البنك الاهلي في الدقيقتين 68 و84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، فيما تجمد رصيد فريق بلدية المحلة عند 10 نقاط فى المركز الثالث عشر.