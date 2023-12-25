إمام عاشور يحتفل بفوز الاهلي على طريقة شيكابالا.. لقطة غير متوقعة

احتفل إمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على طريقة محمود شيكابالا لاعب الزمالك، بعد الفوز على سيراميكا في كأس السوبر المصري.

وقام إمام عاشور، بالاحتفال بفوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا، على الطريقة التي احتفل بها شيكابالا بهدفه في مباراة الزمالك والمارد الأحمر.

ووضع إمام عاشور، يديه في مستوى عينه وكإنه يبكي، وهو ما فعله شيكابالا بعد هدفه أمام الاهلي في مباراة الدور الأول من الدوري المصري لموسم 2020-2021.

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والتقى الاهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين، على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وحقق الاهلي الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف وحيد في الوقت القاتل من اللقاء، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء هدف المباراة لصالح النادي الاهلي في الدقيقة 90+4، بتسديدة رائعة من إمام عاشور، والذي ارتدت من القائم في قدم مدافع سيراميكا وسكنت الشباك.