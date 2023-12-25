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"إحنا أصحاب".. مدرب فيوتشر يكشف تفاصيل مكالمته مع جوزيه مورينيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ، عن حديثه مع البرتغالي جوزيه مورينيو "سبيشال وان"، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب انتهاء مباراته أمام بيراميدز.

وقال "فورموسينيو"، في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "أبو ظبي "، إنه صديق مقرب من جوزيه مورينيو، الذي تواصل معه هاتفيًا لتهنئتي بعد الفوز على فريق بيراميدز.

وأضاف أنه دائم التحدث مع جوزيه مورينيو، عن المباريات، متابعًا: "احنا أصحاب وهكلم جوزيه مورينيو عن المباراة القادمة بعد التأهل لنهائي كأس السوبر للأبطال".

ونجح فريق مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز على فريق بيراميدز بركلات الترجيح، 14-13، بعد انتهاء المباراة التي جمعت بينهما، في نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال بالتعادل السلبي.

وينتظر فيوتشر الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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