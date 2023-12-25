تعرف على حجم إصابة الشناوي بعد خروجه من مواجهة سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي للإصابة خلال أحداث مباراة فريقه ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

وخرج محمد الشناوي مصابًا في الدقيقة 35 ضمن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ليشارك بدلًا منه مصطفى شوبير.

وانتهى الشوط الأول بين فريقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالتعادل السلبي، حيث أضاع لاعبو الأهلي العديد من الفرص وهناك تسرع في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف.

وقال عصام عبده معلق المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية، إن إصابة محمد الشناوي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وسيجري محمد الشناوي أشعة عقب المباراة تحت إشراف طبيب الفريق أحمد جاب الله، لتحديد حجم إصابته وموقفه من المباراة المقبلة.