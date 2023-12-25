الأهلي يحقق فوزا قاتلا على حساب سيراميكا ويتأهل لنهائي السوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في تحقيق فوزا قاتلا على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على ملعب الجزيرة بمدينة أبو ظبي في نصف نهائي بطولة الدوري المصري.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، حيث سيطر الفريق الأحمر في الشوط الأول وأهدر لاعبيه العديد من الفرص وخاصة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بينما اعتمد سيراميكا على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

وشهد الشوط الأول تعرض حارس الأهلي محمد الشناوي للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 36 ونزل بدلا منه مصطفى شوبير.

وفي الشوط الثاني تراجع النادي الأهلي بشكل نسبي، ونشط سيراميكا كليوباترا هجوميا، وهدد مرمى مصطفى شوبير، وحاول لاعبي الفريقين إحراز هدف التقدم.

وفي الوقت القاتل وتحديدا الدقيقة 94 أحرز الفريق الأحمر هدف قاتل بعد مراوغة ناجحة للاعب إمام عاشور من الناحية اليسرى ولعبها عرضية تصطدم بمدافع سيراميكا وتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة ضرب النادي الأهلي موعدا مع فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المقرر له يوم الخميس المقبل، بينما يواجه سيراميكا نظيره بيراميدز على المركز الثالث.