خالد الغندور: "فتوح أثبت أنه بيحب الزمالك وهياخد فلوس كويسة بعد التجديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

عقب الإعلامي الرياضي ولاعب الزمالك الأسبق، خالد الغندور، على تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك لمدة 3 قادمة، بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، على خلفية تركه معسكر الفريق قبل مواجهة زد اف سي.

وقال "الغندور"، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه كان غير مقتنع بتجديد فتوح عقده مع الزمالك، بسبب أن طلباته المادية كانت كبيرة وغير مقبولة.

وأضاف أن ابتعاد الأندية في الدخول في مفاوضات مع فتوح مثل أندية الأهلي وبيراميدز وزد، وضع فتوح في موقف لا يحسد عليه ، وهو أن يقبل تجديد عقده مع الزمالك.

وأوضح أن أحمد فتوح شخص انطوائي و"غلبان" لكن تصرفاته بعيدة تمامًا عن احترافية كرة القدم، مرادفًا: "هو شايف انه طالما جامد محدش ليه دعوة بيه يسهر ويخرج ويعمل اللي عايزه، وكان بيقول لاعضاء مجلس الادارة طالما انا جوا الملعب كويس محدش ليه دعوة بيا برة الملعب".

وأكد أن اعتذار فتوح للزمالك خطوة جيدة، خاصة وأنه يخاطب "ود" جماهير ولاعبي الزمالك التي كانت غاضبة منه، بالأخص محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأضاف، قائلًا: "شيكابالا هيحتوي فتوح لأنه مازال صغير السن، لان فتوح غلط كتير وفي النهاية اثبت انه بيحب الزمالك واخد فلوس كويسة جدا لكن مش الفلوس اللي كان طالبها اقل بكتير.. فتوح هياخد فلوسه كاش لأن عليه ديون كبيرة جدًا".

وأشار إلى أن وجود فتوح في الزمالك يعطي الفريق قوة، فضلًا عن أن من أسباب تجديد فتوح مع الزمالك هي مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.