شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سيراميكا بهدف فى الوقت القاتل ويتأهل لمواجهة فيوتشر بنهائي السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة فيوتشر يوم الخميس المقبل، والذي صعد إلى النهائي عقب تخطي بيراميدز في نصف النهائي الآخر

جاءت بداية المباراة متوسطة من الفريقين، فيما شهدت الدقيقة الثامنة أول تهديد على مرمى سيراميكا من تصويبة كريم فؤاد، ولكن مرت أعلى العارضة، وسدد إمام عاشور تصويبة بيسراه في الدقيقة 12 ولكن وصلت سهلة في يد محمد بسام، وفرض الأهلي سيطرته على أول ربع ساعة من المباراة.

واستمرت سيطرة الأهلي ولكن بدون خطورة على مرمى سيراميكا، وأنقذ محمد الشناوي فرصة خطيرة لسيراميكا في الدقيقة 26 بعدما أبعد الكرة من أمام محمود زلاكة والذي كان منفردًا بمرمى الأهلي، وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 29 وسددها كريم فؤاد ولكن ارتطمت في الحائط البشري.

وشهدت الدقيقة 33 سقوط محمد الشناوي بعد شكواه من الإصابة بشد في الخلفية وطلب الاستبدال، وشارك مصطفى شوبير بدلا منه في الدقيقة 36 كأول تغيير اضطراري في المباراة، فيما أهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 38 بعدما سدد الكرة بيمناه وتصدى لها محمد بسام.

وسدد عمرو السولية تصويبة أرضية في الدقيقة 41 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بسام، فيما أهدر طاهر محمد أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 42 بعدما استلم تمريرة رائعة من بيرسي تاو وسددها أعلى العارضة، وصوب إمام عاشور تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد استقبال كرة ركنية من علي معلول ولكن أمسك بها بسام، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى انتهاء الشوط الأول.

وأجرى سيراميكا تغييرا مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد توني بدلا من محمود زلاكة، وهدد سيراميكا مرمى الأهلي بتصويبة مباغتة من توني في الدقيقة 48، فيما سدد محمد عادل تصويبة في الدقيقة 49 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى مصطفى شوبير، وأنقذ ياسر إبراهيم فرصة خطيرة لسيراميكا قبل وصول الكرة لقدم أحمد ريان في الدقيقة 62.

وأجرى سيراميكا ثاني تغييراته في الدقيقة 64 بنزول صامويل أمادي بدلا من محمد عنتر لتنشيط المنطقة الهجومية، وأجرى الأهلي ثاني تغييراته بنزول حسين الشحات وخالد عبد الفتاح في الدقيقة 65 بدلا من بيرسي تاو وعلي معلول، فيما أهدر كريم فؤاد وطاهر محمد فرصة مزدوجة للأهلي في الدقيقة 68 من هجمة خطيرة.

وأجرى الأهلي التغيير الرابع والخامس بنزول رامي ربيعة وأنتوني موديست بدلا من ياسر إبراهيم بسبب شكواه من الإصابة وطاهر محمد في الدقيقة 75، وأجرى سيراميكا تغيير ثالث بنزول جون إيبوكا بدلا من أحمد ريان، وسدد إمام عاشور تصويبة قوية في الدقيقة 85 ولكن مرت أعلى العارضة.

وأجرى سيراميكا تغيير في الدقيقة 89 بنزول آرثر بدلا من أحمد رمضان بيكهام ، وسدد موديست تصويبة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل آرثر لاعب سيراميكا هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالخطأ في مرماه، وتلقى محمد إبراهيم لاعب سيراميكا الطرد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ، وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر في الهجوم.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي: محمد بسام في حراسة المرمى، محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. في الدفاع، محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة في الوسط، احمد ياسر ريان في الهجوم

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - احمدالقرموطي- صامويل امادي - چون ايبوكا - رشيد أحمد.