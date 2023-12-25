البنك الأهلى يحقق فوزه الثانى فى الدورى على حساب بلدية المحلة 2 / 0

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القاهرة - سامية سيد - حقق البنك الأهلى فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد غزل المحلة في مستهل مباريات الجولة العاشرة لدورى nile .

تقدم أحمد مدبولى للبنك الأهلى من ركلة ترجيح في الدقيقة 68، وأضاف سعيدو صنبورى الهدف الثانى في الدقيقة 84 ، ليرتفع رصيد الفائز إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير للدورى، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط في المركز الـ13 .

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين، وظهر رغبة الفريقين فى تحقيق الفوز من أجل الثلاث نقاط للإبتعاد عن منطقة الهبوط فى ظل الصراع القوى بين أكثر من فريق للإبتعاد عن المنطقة الخطر، واستطاع البنك الأهلى إحراز هدف أول فى بداية اللقاء عن طريق أحمد مدبولى إلا أن حكم المباراة قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفار.

وفى الشوط الثانى استطاع البنك الأهلى إحكام قبضته على المباراة بشكل كبير خاصة بعد التغييرات التى أجراها طارق مصطفى المدير الفنى للفريق، ومن إحدى الهجمات احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للبنك الأهلى تصدى لها أحمد مدبولى وأودعها فى مرمى أحمد حسين حارس مرمى بلدية المحلة بنجاح، بعدها حاول لاعبو بلدية المحلة بناء الهجمات لتحقيق التعادل دون جدوى، وفى الدقائق الأخيرة استطاع سعيدو صنبورى من إحراز الهدف الثانى للبنك الأهلى ليحقق الفريق ثلاث نقاط جديدة فى بنك الدورى .