شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد يستعين بالرقية الشرعية بعد إصابته وغيابه عن السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر بالرقية الشرعية، وذلك بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الأمامية وتأكد غيابه عن فريقه في بطولة كأس السوبر المقامة حالياً بالإمارات، وشكوك حول إمكانية لحاقه بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطني التي تقام في كوت ديفوار.

وشارك عمر كمال عبد الواحد صورة نشرها أحد متابعيه، وأضاف عليها تعليقا صوتيا بالرؤية الشرعية بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في تدريبات فريقه بالأمس.



عمر كمال عبد الواحد 2



عمر كمال عبد الواحد

ورغم تأكد غيابه عن السوبر تواجد عمر كمال ملعب محمد بن زايد لمؤازرة زملائه في مواجهة بيراميدز، وسادت حالة من الفرحة بين لاعبي ومجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، عقب تأهل الفريق إلى نهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد التغلب على بيراميدز في نصف النهائي بركلات الجزاء بنتيجة 14-13، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وأبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في أبو ظبي، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي: لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين أتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة.

وأضاف: ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدربا جيدا للغاية.

وتابع: تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح، وحاولنا طوال المباراة اللعب الفوز، ولم نكن نرغب فى أن تصل المباراة لركلات الترجيح، وأتيحت لنا العديد من الفرص.

وأشار إلى أن هناك 3 لاعبين من فريق بيراميدز انضموا من مودرن فيوتشر.

وعن إصابة عمر كمال أكد أن الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء.