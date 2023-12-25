شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: نحتاج لمزيد من العدالة التحكيمية.. والأهلي لم يتأثر باللعب كل 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا قرارات محمد معروف حكم مباراة فريقه أمام الأهلي في السوبر المصري والتي خسرها فريقه بهدف نظيف، مضيفًا: "لابد أن يشعر اللاعب بالعدالة داخل الملعب، ونحتاج لمزيد من العدالة، ونتمنى أن يكون لدينا عدد كبير من الحكام في كأس العالم المقبلة، لاسيما أن مصر بلد كبيرة وبها 110 ملايين مواطن".

قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: "أضعنا كرات واضحة منها كرة محمد توني في العارضة وانفرادين لأحمد ريان، ولا أعتقد أن اللاعبين قصروا في شيء وأشكرهم، ولا أرغب في الخوض في تفاصيل فنية، وحدث بعض الخلل والأخطاء أثناء اللقاء".

أردف: "الحظوظ كانت متساوية مع الأهلي في الجهد البدني، وفقدنا جزءًا من الرتم البدني بسبب عدم اللعب من 10 أيام، والأهلي يبقى الأهلي حتى ولو كان مجهدا، ولا أعتقد أن الأهلي تأثر كثيرا بسبب اللعب كل 3 أيام وهذه ليست جديدة عليه".

أضاف: "دفعت باللاعب جون ايبوكا في آخر ربع ساعة وأدواره الهجومية أكبر من الدفاعية ولم أركز على اللجوء إلى ركلات الترجيح، وكان لدي أمل في الفوز والصعود إلى المباراة النهائية".