شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة، على رأسها فوز الأهلى على سيراميكا بهدف والصعود لنهائى السوبر المصرى ، كما حقق فيوتشر فوزا كبيرا على بيراميدز 14 / 13 بركلات الترجيح ليتأهل لمواجهة الأهلى فى نهائى السوبر ، وضمن فاعليات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى فاز انبى على الجونة بهدفين مقابل هدف ، كما فاز البنك الأهلى على بلدية المحلة بهدفين مقابل للاشئ .

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف فى الوقت القاتل ويتأهل لمواجهة فيوتشر بنهائي السوبر

حقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

مودرن فيوتشر يصعد لنهائى السوبر على حساب بيراميدز بعد 34 ركلة ترجيحية

تأهل فريق مودرن فيوتشر لنهائى السوبر المحلى بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 14 / 13 بركلات الترجيح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة فى أبوظبي فى إطار أول لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد

البنك الأهلى يحقق فوزه الثانى فى الدورى على حساب بلدية المحلة 2 / 0

حقق البنك الأهلى فوزا غاليا على بلدية المحلة بهدفين مقابل للاشئ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد غزل المحلة في مستهل مباريات الجولة العاشرة لدورى nile .

إنبى يحقق فوزا مثيرا على الجونة 2 / 1 فى دورى NILE

حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على الجونة بنتيجة 2-1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

رغم غيابه عن السوبر.. ناصر ماهر يوجه رسالة للاعبي مودرن فيوتشر بعد التأهل للنهائي

وجه ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر رسالة إلى زملائه بعد التأهل للمباراة النهائية بكأس السوبر المصري، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على إنستجرام: ألف مبروك يا شباب بالتوفيق في النهائي إن شاء الله.

باتشيكو: أنا متصدر الدوري.. ومش كل مدرب يخسر مباراة يمشي

أكد البرتغالي جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه لا يفكر فى الرحيل عن قيادة فريقه ومستمر فى عمله، وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة فيوتشر، إنه لا يفكر في الرحيل لأنه يرى نفسه يعمل بشكل جيد وفريقه يتصدر الدوري، وكل المتابعين يشيدون بعمله، قائلا، "مش كل واحد يخسر مباراة أو اثنين يمشي ويسيب فريقه".

عمر كمال يعود للقاهرة غدا لاستكمال علاجه بعد خروجه من معسكر مودرن فيوتشر

يعود عمر كمال عبد الواحد لاعب وسط مودرن فيوتشر إلى القاهرة غدا، الثلاثاء، لاستكمال علاجه بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، والتى غاب على إثرها عن مباراة فريقه أمام بيراميدز في السوبر المحلى.

بيراميدز يوقع عقوبات على اللاعبين بسبب التخاذل أمام مودرن فيوتشر

استقرت إدارة نادى بيراميدز على توقيع عقوبات مالية ضخمة على بعض اللاعبين الذين ترى الإدارة أنهم لم يقدموا المستوى أو المجهود المطلوب خلال مواجهة مودرن فيوتشر فى نصف نهائى السوبر.

مدرب فيوتشر يتلقى مكالمة من مورينيو لتهنئته بالفوز على بيراميدز.. فيديو

قطع البرتغالى ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر، المؤتمر الصحفى بعد مباراة فريقه أمام بيراميدز، بسبب تلقيه مكالمة هاتفية من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لنادى روما الإيطالى، والذى هنأه خلاله بفوز فيوتشر وصعوده لنهائى السوبر المصرى.

ختام معسكر منتخب الشباب للمحترفين ومزدوجى الجنسية.. ووائل رياض يوجه رسالة للاعبين

اختتم معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، اليوم، الاثنين، بمباراة بين اللاعبين أقيمت على شوطين وأدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة.