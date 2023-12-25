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فوز الزمالك وسبورتنج فى الجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

أقيمت على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية. 

 

وشهدت المجموعة الأولى فوز كل من: دلفى على أصحاب الجياد 3/0، والاتحاد السكندرى على الواى 3/0، فيما تأجل لقاءا الصيد مع وادى دجلة والأهلى مع الشمس. 

 

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: سبورتنج على الطيران 3/0، والزمالك على سموحة 3/1.

من ناحية أخرى حصلت مصر على حق استضافة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية أكرا 2024.

وتستضيف مصر التصفيات ”رجال وسيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا وإثيوبيا ومنتخب مصر المستضيف، على أن تقام التصفيات فى الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024.

وتقام دورة الألعاب الأفريقية في العاصمة الغانية أكرا فى شهر مارس 2024 فى الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

يذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد ضمن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بأفضلية الكوتا القارية بعد انتهاء التصفيات التي أقيمت باليابان.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد توج هذا العام ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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