شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك وسبورتنج فى الجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية على صعيد الجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وشهدت المجموعة الأولى فوز كل من: دلفى على أصحاب الجياد 3/0، والاتحاد السكندرى على الواى 3/0، فيما تأجل لقاءا الصيد مع وادى دجلة والأهلى مع الشمس.

فيما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: سبورتنج على الطيران 3/0، والزمالك على سموحة 3/1.