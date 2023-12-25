شكرا لقرائتكم خبر عن المحترفون ومزدوجو الجنسية يهتفون لمصر فى ختام معسكر منتخب الشباب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص اللاعبون المحترفون ومزدوجو الجنسية بمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض، على الهتاف باسم مصر في ختام المعسكر اليوم الإثنين.

والتقط اللاعبون والجهاز الفني صورة جماعية مع علم مصر في ختام المعسكر، كما حرصوا على الهتاف باسم مصر تعبيرا عن سعادتهم بالتواجد في مصر لتمثيل المنتخب الوطنى.

واختتم اليوم، الإثنين، معسكر منتخب مصر للشباب للاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسية، بمباراة بين اللاعبين أقيمت على شوطين، أدارها طاقم تحكيم من منطقة القاهرة.

وحرص الجهاز الفني على منح الفرصة لجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر لمتابعتهم وتقييمهم عن قرب.