شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلي بذل مجهودًا كبيرًا أمام سيراميكا.. ومواجهة فيوتشر أصعب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بعد الفوز على سيراميكا والصعود إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، موضحا: "سعيد بالوصول إلى النهائي، لقد كان منافسا صعبا، وصعب المباراة علينا، وجعلنا نضغط على أنفسنا وبذل مجهود كبير".

قال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباريات مضغوطة مع أعلى مستويات في العالم بعد العودة من المشاركة في كأس العالم، ولكن اللاعبين كانوا في الموعد وبذلوا مجهودا كبيرا طوال المباراة".

واصل: "خلقنا فرص كثيرة ولكن لم نحرز أهداف بقدر الفرص التي أهدرناها والمنافس تحصل على فرصتين خطيرتين كان من الممكن أن تتسبب في مشكلة لنا، وفي النهائي تم مكافأتنا على أدائنا، ودفاعيا كنا جيدين للغاية، وقدمنا مباراة دفاعية من الناحية الدفاعية".

أكد: "العقلية المصرية دائما تحب التصنيف السريع للمنافسين، ولكن الكرة لا تعترف إلا بالأداء وهو ما يتسبب في حدوث مفاجآت، والفريقين كبار سواء بيراميدز أو فيوتشر، ومتأكد أن فيوتشر سيبذل جهد كبير من أجل تحقيق اللقب، والطريق سيكون أصعب من مباراة سيراميكا".

استطرد: "محمود كهربا شارك في كل مباريات كأس العالم وكان عليه حمل كبير لذلك فضلت اراحته من مباراة سيراميكا، وكنت أرغب في تطبيق ذلك مع عدد من اللاعبين، ولكن كان من الصعب تطبيق ذلك على كل اللاعبين لعدم إجراء تغييرات كثيرة على التشكيل، وسنرى من سيكون جاهز في الأيام الثلاث القادمة، وأرغب أن كل اللاعبين ترغب في المشاركة باعتبار أنها مباراة نهائية، وسنرى من الأجهز وسيكون في أعلى فورمة للمشاركة خلال الأيام التي ستبسق المباراة النهائية".

وفيما يخص محمد الشناوي، أوضح: "اللاعب سيخضع للأشعة لتحديد حجم الإصابة، وهل سيلحق مباراة نهائي السوبر إم لا وفقا لنتيجة الأشعة، وقبل المباراة كنت قد حضرت نفسي لسيناريو لعب ركلات الترجيح، ومع ذلك كنت أمني النفس بأن نحرز في الوقت الأصلي، وكان لدي ثقة أن ننهي المباراة حتى مع آخر دقيقة".

أضاف: "الشناوي فضلنا إخراجه لعدم تفاقم الإصابة وخسارته لفترة طويلة، وإمام عاشور عندما لعب في مركز 8 قدم مستوى جيد، ولكن عندما لعب على الطرف هناك موقف حدث بيني وبينه أفضل أن يتحدث هو عنه وليس أنا، وعقلية اللاعب في مصر مختلفة عن العقلية في أوروبا، ولكن هناك أمور تطورت، وفي المجمل هناك مشكلة واللاعب يستسهل الأمر، ولكن أعمل على تجديد دوافع اللاعبين وإشعال حماسهم، ولكن على اللاعب أن يساعد نفسه، وألا ينتظر دور المدرب".



مارسيل كولر المدير الفني للأهلي



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