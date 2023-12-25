شكرا لقرائتكم خبر عن مدير البطولة العربية لكرة السلة: هدفنا ظهور التنظيم بأفضل صورة والتتويج باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير البطولة العربية للمنتخبات، عن الاستعدادات النهائية الخاصة قبل انطلاق منافسات البطولة غدًا الثلاثاء والتي تستمر حتى 3 يناير المقبل.

وتقام منافسات البطولة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 9 منتخبات.

وقال محمد فتحي: “إن العمل يجرى على قدم وساق لإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة، حيث إن الجميع يبذل قصارى جهده لخروج البطولة في أفضل صورة بما يليق باسم مصر“.

وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى التي تستضيف مصر فيها المنافسات سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، فقد قامت مصر بتنظيم العديد من البطولات خلال الفترة الأخيرة على أعلى مستوى“.

وتابع: “المنتخب المصري استعد بقوة للبطولة، حيث إن الهدف الأساسي هو تحقيق اللقب العربي الغائب منذ عام 2016 وهو آخر لقب عربي حققه الفراعنة“.

واختتم مدير البطولة حديثه قائلًا إن: “مصر تعتلي صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 لقب، لذلك سنسعى لتحقيق اللقب الثالث عشر ليضاف إلى سجل المنتخب والاتحاد“.