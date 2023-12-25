شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الفنى للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة رجال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهد الاجتماع الفنى حضور كل من: عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي، ومحمد فتحى مدير البطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بالإضافة إلى حسن يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.

وتم خلال الاجتماع الإعلان رسميًا عن قوائم المنتخبات المشاركة، وتأكيد عدم إجراء أي تعديلات على أسماء اللاعبين بعد الاجتماع الفني، كما شهد الاجتماع حضور مندوبي المنتخبات واستعراض ألوان التيشيرتات لكل منتخب من المشاركين في البطولة.

من جانبه أكد عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي، أن هناك اهتماما كبيرا من المنتخبات المشاركة بالبطولة، حيث حرص عدد كبير منهم على خوض معسكرات خارجية وإعداد قوي، نظرًا لقوة وأهمية البطولة العربية.

وأضاف شلبى إن الجميع يبذل قصارى جهده حتى تخرج البطولة فى أفضل صورة، وأن هناك 4 منتخبات أقامت معسكرات خارجية استعدادا للمنافسات.

وتابع: إن المنتخب المصرى حرص على خوض وديتين أمام منتخبى ليبيا والإمارات، وحقق الفوز فى المباراتين.

وكشف أمين عام الاتحاد العربى أن جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة وصلت إلى القاهرة، عدا المنتخب الموريتاني، المقرر أن يصل غدا، حيث يقيم معسكر إعداد فى تركيا.