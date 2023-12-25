إلى نهائي السوبر .. الأهلي يهزم سيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري للأبطال بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي جمع الفريقين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفاز الأهلي على سيراميكا في الوقت بدل الضائع بهدف ذاتي سجله جاستن آرثر لاعب كليوباترا، وذلك بعد مجهود كبير من إمام عاشور.

ليضرب الأهلي موعدا مع مودرن فيوتشر في النهائي، وهو الذي تخطى بيراميدز بركلات الترجيح.

الدقيقة 94

وجاءت الدقيقة 94 بالخبر السار للأهلي والهدف الأول للأحمر.

الهدف جاء بعدما استلم إمام عاشور الكرة من ناحية اليسار وانطلق بها وتوغل داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية اصطدمت في القائم ثم في جاستن آرثر لاعب سيراميكا وتحولت إلى شباك محمد بسام.