جهاد جريشة: معروف لم يؤثر على نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمد معروف حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، أدار المباراة بشكل جيد ولم يؤثر على نتيجة المباراة.

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وتابع جريشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لعبة الأهلي من رمية تماس التي اعترض عليها سيراميكا كليوباترا، لعبة صحيحة جدًا والفيفا تمنح الحكام أحقية تسريع اللعب، وبالتالي اعتراض غير في محله".

وأضاف جهاد جريشة: "معروف رغم إجادة إدارة المباراة ولكن أشعر أنه يتراجع في مستواه، وذلك بسبب قلة حصوله على المباريات قبل كأس الأمم الإفريقية".

وقال الحكم الدولي السابق عن توري بينسو حكم مباراة الأهلي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية: "الحكمة أدارت المباراة بشكل جيد للغاية، وهي حصلت على مدة طويلة للظهور بهذا الشكل والتفوق الكبير الذي ظهرت به".

واختتم جهاد جريشة: "بينسو سوف تتواجد بشكل كبير للغاية في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تتلقى دعم كامل من الفيفا بعد مستواه الأخير".,