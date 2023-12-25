حسين الشحات: شخصية الأهلي وراء الفوز على سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.
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وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.
وأوضح: تأثرنا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن الحمد لله شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت القاتل.
وشدد الشحات على أن الأهلي هدفه الفوز ببطولة السوبر، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول على الألقاب.
وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ويلتقي مع مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم على لقب البطولة.