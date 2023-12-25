اخبار الرياضه

حسين الشحات: شخصية الأهلي وراء الفوز على سيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، ‏والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.‏

إقرأ أيضًا..

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية ‏البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية .‏

وأوضح: تأثرنا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن الحمد لله شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت ‏القاتل.‏

وشدد الشحات على أن الأهلي هدفه الفوز ببطولة السوبر، وأن كل بطولة يدخلها الأهلي لا يبحث خلالها سوى عن الفوز والحصول ‏على الألقاب.‏

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ويلتقي مع مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم على لقب البطولة.‏
 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا