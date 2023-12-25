ريال مدريد يتلقى نبأ سارًا بشأن إصابة كامافينجا

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، نبأ سارًا، بشأن موعد عودة لاعبه الفرنسي إدوارد كامافينجا من الإصابة.

وكان اللاعب الفرنسي قد تعرض لإصابة أثناء قيامه بواجبه الدولي مع منتخب فرنسا في منتصف نوفمبر، وبينما اعتبرت في البداية ضربة، أكدت المزيد من الاختبارات أن الإصابة خطيرة، وسيغيب اللاعب حتى أوائل فبراير.

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عاد اللاعب بالفعل إلى التدريبات على أرض الملعب، وسينضم إلى تدريبات الفريق بعد الاستراحة وسيلعب ضد مايوركا في 3 يناير.

كما تلقى ريال مدريد بالفعل انباء سارة بعد التعافي السريع لأوريلين تشواميني، الذي كان من المتوقع في البداية أن يغيب عن الملاعب حتى منتصف يناير.

تعد عودة كامافينجا بمثابة طوق نجاه لريال مدريد، الذي عانى من العديد من الإصابات هذا الموسم، آخرها إصابة في الرباط الصليبي لديفيد ألابا، مما أدى إلى استبعاده لبقية الموسم، وربما بطولة أوروبا 2024.