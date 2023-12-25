خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية في مباراة الاهلي وسيراميكا (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية الجدلية في مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في كأس السوبر المصري.

ولعب الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، اليوم الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، حيث حقق الفوز بنتيجة هدف وحيد.

ويلعب الاهلي ضد فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وقال ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ موقع “كورة 365″:”لعبة كريم فؤاد في الدقيقة 8، داخل منطقة جزاء سيراميكا، لا يوجد بها أي خطأ، لأن لاعب الاهلي هو من اتجه نحو الخصم”.

وتابع الحكم الدولي السابق:”قرار معروف صحيح بعدم إشهار بطاقة صفراء في الدقيقة 16، في لعبة أحمد ريان مع عبد المنعم”.

واستكمل ياسر محمود:”الدقيقة 20 هناك لعبة لا يوجد حكم في مصر يحسبها، وهي أن بسام حارس سيراميكا لمس الكرة وتركها على الأرض وقام يمسكها مرة أخرى”.

وأوضح أنه يجب على حكم مباراة الاهلي ضد سيراميكا، أن يحتسب في هذه اللعبة ركلة حرة غير مباشرة لأن الحارس لمس الكرة في المرة الثانية وهو ممنوع.

واستطرد الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 38 لم يحتسب معروف فاول لسيراميكا على محمد هاني لاعب الاهلي، كان من الممكن أن يتسبب فى مشاجرة بين اللاعبين”.

وواصل ياسر محمود:”بطاقة صفراء صحيحة لـ محمد عادل في الدقيقة 57، بسبب استخدام المرفق ضد لاعب الاهلي، والحكم تأخر في إخراج الانذار”.

وأضاف محمود:”بطاقة علي معلول لاعب الاهلي صحيحة لمسك الخصم ومنع هجمة واعده، وتأخر محمد معروف في احتساب فاول لصالح مدافع المارد الأحمر في الدقيقة 83″.

واختتم:” هدف الاهلي صحيح، ويحتسب باسم مدافع سيراميكا، ولا أعلم سبب طرد محمد إبراهيم أو سبب اعتراضه”.