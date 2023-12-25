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ليس محمد صلاح.. كاف يختار لاعباً لمشاهدته من منتخب مصر في أمم أفريقيا

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منتخب مصر

منتخب مصر

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اللاعب الذي يجب مشاهدته من منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار في الفترة من ذ3 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال كاف في تقريره: “من المقرر أن يشارك منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا للمرة السادسة والعشرين، وهو أكثر الفرق مشاركة في البطولة”.

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وتابع: “كما يحمل منتخب مصر الرقم القياسي لأكبر عدد ألقاب أفريقية بـ 7 مرات، كما أن مصر أكثر دولة استضاقت البطولة أكثر من أي دولة أخرى، حيث نظمت الحدث خمس مرات من قبل كان آخرها عام 2019”.

واختر كاف عمر مرموش اكثر لاعب يستحق المشاهدة من الفرعنة حيث قال: “يعد المهاجم المصري عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت لماني، أحد اللاعبين الأساسيين الذين يجب مشاهدتهم في كوت ديفوار”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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