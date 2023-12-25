محمد صبحي يحدد شرطًا لتجديد عقده مع الزمالك

حدد من محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شرطًا لتجديد عقده مع الزمالك في الفترة المقبلة.

ويستهدف نادي الزمالك تجديد عقد محمد صبحي حيث ينتهي عقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في ينايرالمقبل.

وأعلن نادي الزمالك انتهاء أزمة ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد خروجهم من معسكر مباراة زد في الدوري.

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واشترط محمد صبحي الحصول على راتب يعادل ما يحصل عليه أحمد فتوح والحصول أيضا على منحة تعاقد مثل زميله خاصة أنهما كان في أزمة مشتركة لتجديد تعاقده.

ويرغب محمد صبحي في التجديد مع الزمالك بالفعل والاستمرار مع الفريق ولكن يريد التقدير المادي مثل ما حدث مع فتوح خاصة أن الأزمة انتهت.

وأعلن نادي الزمالك أمس الأحد، تمديد عقده مع النادي بشكل رسمي لمدة 3 مواسم قادمة بعد انتهاء أزمته في القلعة البيضاء لينهي الجدل حول رحيله عن النادي.