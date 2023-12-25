ريال مدريد يضع خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ريال مدريد قرر وضع خيارا بديلًا حال فشله في التعاقد مع الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونخ.

ويسعى ريال مدريد لتعزيز الجهة اليسرى في صفوفه لعدم ثبات مستوى فيرلاند ميندي وفران جارسيا.

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وبحسب شبكة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية فإن ريال مدريد يستهدف ضم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان إذا فشلوا في ضم ديفيز.

وأثبت ثيو نفسه كواحد من أفضل الأظهرة في العالم منذ انضمامه إلى ميلان قادما من ريال مدريد.

وانضم ثيو (26 عاما) لريال مدريد قادما من أتلتيكو مدريد في عام 2017 واستمر في سانتياجو برنابيو لمدة عامين فقط قبل أن يرحل صوب ميلان في صيف 2019.