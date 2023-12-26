"والله هابوس دماغك".. احتفال خاص من إمام عاشور مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص إمام عاشور نجم وسط فريق الأهلي على الاحتفال بفوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة فريق مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم.

وبعد انتهاء المباراة تواجه محمود عبدالمنعم كهربا إلى إمام عاشور لتوجيه له التهنئة على المباراة الجيدة التي قدمها ومساعدته في تسجيل هدف الفوز.

وقام إمام عاشور بتوجيه التهنئة لزميله كهربا واحتضنه أمام عدسات الكاميرات، قائلًا: "تعالى.. والله هأبوس دماغك".

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، في نهائي كأس السوبر المصري، الذي يقام في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة الإماراتي.