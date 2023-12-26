مارسيل كولر: طريق الأهلي للفوز بكأس السوبر المصري ليس سهلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الأهلي لعب مباراة قوية وصعبة أمام منافس بحجم فريق سيراميكا كليوباترا، بعد العودة من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأعرب "كولر"، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، خلال وقائع المؤتمر الصحفي، المذاع على فضائية "أبو ظبي الرياضية"، مؤكدًا أنه سعيد بالأداء وخلق العديد من الفرص للتسجيل، رغم أن اللاعبين لم يوفقوا في تسجيلها، ولكن الفوز جاء مكافأة للأهلي على ما قدمه خلال المباراة.

وأشاد المدير الفني بالأداء الدفاعي الذي ظهر عليه الرباعي في الخلف محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول، مؤكدًا أن طريق الأهلي للفوز بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال ليس سهلًا.

وأوضح أن مودرن فيوتشر الطرف الثاني في نهائي البطولة قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز ومواجهته أمام الأهلي سوف تكون في غاية الصعوبة.

وتغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليتأهل إلى نهائي كأس السوبر لمواجهة فريق مودرن فيوتشر مساء الخميس القادم.

ويقام نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب محمد بن زايد في نادي الجزيرة الإماراتي.