حسين الشحات: شخصية الأهلي وراء تأهلنا إلى نهائي كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته بالتأهل لنهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق حساب سيراميكا كليوباترا، ‏والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.‏

وقال "الشحات" في تصريحات لفضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الإثنين، إن الأهلي حقق فوزًا هامًا وتأهل إلى نهائي كأس السوبر، مؤكدًا أن الفريق لديه الرغبة في التتويج ببطولة جديدة، بعد الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وأوضح أن لاعبو الأهلي تأثروا بالإجهاد البدني الكبير في المونديال، ولكن شخصية الأهلي كانت حاضرة وقادتنا لتحقيق الفوز في الوقت ‏القاتل.‏

وتمنى الشحات تتويج الأهلي بكأس السوبر للأندية الأبطال، متابعًا: "الأهلي دائمًا عنده تحديات كتيرة ومباريات وبطولات كتيرة، ودا المطلوب مننا ودا الجماهير بتطلب مننا نحققه، واتمنى نحقق ونفوز بكأس السوبر عشان نقدر نسعد جماهيرنا".

وعن إصابة زميله محمد الشناوي حارس المرمى، عقب قائلًا: "شاط الكورة أول مرة وبعد فترة جالة شد في الملعب هو مرضيش يدوس على نفسه، وخاف ياخد المخاطرة ويكمل عشان لا تتفاقم الإصابة وتصل لحد المزق وطلع وشارك بدلًا منه مصطفى شوبير".