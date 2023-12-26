موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق بيرنلي، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام آرسنال، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الماضية، على ملعب "آنفيلد".

سجل هدف آرسنال جابرييل في الدقيقة 4، بينما تعادل محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 29.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 39 نقطة، خلف فريق آرسنال المتصدر برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

تنطلق صافرة المباراة التي تقام بين ليفربول وبيرنلي في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت القاهرة، والساعة الـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة، والمذاعة على قناة قناة BeIN Sports 1.