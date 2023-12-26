مدرب حراس الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة الشناوي ويطمئن الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى فريق الكرة بالأهلي، تفاصيل جديدة حول إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا.

وخرج الشناوي مصابًا في الدقيقة 35، بعد شعوره بالآلام في الشوط الأول، من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال.

وشارك مصطفى شوبير في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، بدلاً من محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة خلال سير اللقاء.

وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، إنه حتى الأن لم نقوم بتقييم حالة الشناوي، وسنقوم بإجراء فحوصات طبية بمجرد وصولنا للفندق، مطمئنًا جماهير الأهلي بأنه لا يوجد شيء خطير بالنسبة لإصابة الشناوي.

وأكد أن الأهلي يمتلك مجموعة رائعة من الحراس مصطفى شوبير ومخلوف وحمزة علاء وكلهم جاهزة لحراسة مرمى الأهلي في أي وقت، مضيفًا أن الشناوي يعاني من إرهاق بدني وعضلي، نتيجة المشاركة في كأس العالم للأندية.

ونجح فريق النادي الأهلي في تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد في مباراة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال المقام في الإمارات.

وتأهل الأهلي لملاقاة فريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، الخميس القادم، على ملعب الجزيرة الإماراتي.