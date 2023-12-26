شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقة حمراء الأبرز فى لقاء الأهلى وسيراميكا الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وسيراميكا

المسابقة: دور قبل النهائى بطولة السوبر المصرى

النتيجة: هدف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: محمد معروف

مساعد أول: سامى هلهل

مساعد ثان: سمير جمال

حكم رابع: محمود البنا

حكام الـ VAR: طارق مجدى، محمود أبو الرجال

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح محمد معروف فى إدارتها بشكل عام، وإن كان هناك بعض الإنذارات التى كان يجب على الحكم أن يتخذ إجراءات بشأنها خاصة فى الشوط الأول، ومن ثم صعّبت من مهمة الحكم فى الشوط الثانى، وكانت أبرز حالات المباراة ما يلى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 94 يسجل لاعب الأهلي إمام عاشور هدفا صحيحا، ولا توجد أى مخالفة ولا مبرر لاعتراض لاعبى سيراميكا على صحة الهدف.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 95 يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب سيراميكا محمد إبراهيم، وذلك للاعتراض على قرار الحكم بعد تسجيل هدف النادى الأهلى.

اللياقة البدنية: كانت جيدة على مدار شوطى المباراة خصوصا عنصر السرعة القصوى والانتقال السريع فى بناء الهجوم وتنوع نمط الجرى.

العقوبات الانضباطية: يجب على الحكم تقدير حدة المخالفات بصورة أفضل والتمييز بين المخالفات التى تستحق بطاقة صفراء من عدمها.

الحكمان المساعدان: نجحا فى ضبط حالات التسلل والتعاون بالقرارات التحكيمية مع الحكم طبقا للقانون نتيجة التركيز والتمركز الجيد.

الـ VAR: لا توجد حالات تستحق تدخل الـ VAR.