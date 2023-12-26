شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاتحاد السكندرى وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الاتحاد السكندرى وفاركو، المحدد لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع العاشر من عمر الدورى المصرى، ومعه محمد نهاد حكم فيديو.

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، على حضور مران زعيم الثغر، السبت الماضى، ضمن تحضيراته لمباراته أمام فاركو في الجولة العاشرة بالدوري، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على تقديم مستويات قوية في الفترة المقبلة.

وحرص مصيلحي على عقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، وطالبهم بضرورة بذل الجهد ومواصلة تقديم العروض القوية من أجل وضع نادي الاتحاد في المكانة التي تليق به في جدول ترتيب الدوري المصري.

وخاض فريق الاتحاد السكندري مواجهة ودية أمام فريق صيد المحلة على ملعب النادي، ضمن تحضيراته لخوض مباراته ضد فاركو غدا في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، على خوض مباراة ودية، من أجل تجهيز لاعبيه بدنيا، والحفاظ على حساسية المباريات وعدم تأثرها بسبب الابتعاد عن المباريات بسبب تأجيل مباراته أمام الزمالك في مسابقة الدوري.