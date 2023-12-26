شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 25 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، ‏والتأهل لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات.‏

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مستحقًّا على حساب منافس قوي، وكان مهمًّا للغاية التأهل للنهائي، بعد أن توج الفريق بالميدالية ‏البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.‏

انتقد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا قرارات محمد معروف حكم مباراة فريقه أمام الأهلي في السوبر المصري والتي خسرها فريقه بهدف نظيف، مضيفًا: "لابد أن يشعر اللاعب بالعدالة داخل الملعب، ونحتاج لمزيد من العدالة، ونتمنى أن يكون لدينا عدد كبير من الحكام في كأس العالم المقبلة، لاسيما أن مصر بلد كبيرة وبها 110 ملايين مواطن". قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي: "أضعنا كرات واضحة منها كرة محمد توني في العارضة وانفرادين لأحمد ريان، ولا أعتقد أن اللاعبين قصروا في شيء وأشكرهم، ولا أرغب في الخوض في تفاصيل فنية، وحدث بعض الخلل والأخطاء أثناء اللقاء".

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