شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك بالالتزام بالبرنامج الغذائى خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك من لاعبى الفريق عدم الإفراط من تنازل الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة الوزن خلال فترة الإجازة التي حصلوا عليها لمدة أسبوع، بعد التعادل مع ساجرادا بالكونفدرالية، والتي صعد من خلالها الفريق إلى دور ربع النهائي من البطولة الأفريقية.

وطالب جمال لاعبيه الالتزام بالبرنامج الغذائي الذى يسيرون عليه، خلال الإجازة، مشددا عليهم عدم الإخلال بالبرنامج الغذائي، تجنبا لزيادة الوزن، وهو ما سيحتاج إلى تطبيق برنامج أكثر كثافة حالة عدم الالتزام بالتعليمات.

وشدد الجهاز الفنى للزمالك على اللاعبين بضرورة المحافظة على معدل اللياقة البدنية خلال فترة الإجازة، وعدم الإفراط فى الأطعمة التى قد تؤدى لزيادة الوزن، مما يؤثر على الأداء عقب العودة من الإجازة.

وتعادل الزمالك سلبياً مع ساجرادا في المباراة التي جمعتهما على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل للدور ربع النهائي رسميا.