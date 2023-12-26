شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب الأول وشيكابالا الرابع.. تعرف على قائمة أكبر اللاعبين سنا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن عامل الخبرة مطلوب كثيرًا في عالم كرة القدم، وكلما طال عمر اللاعب داخل المستطيل الأخضر زادت خبراته، إلا أن تلك الخبرات تلزمها لياقة بدنية كي تتحقق المعادلة الصعبة، وهو ما نجح في تحقيقه العديد من اللاعبين في الدورى المصرى، مثل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ومحمود شيكابالا لاعب الزمالك، وغيرهم من اللاعبين، نرصد أعمارهم كالتالى:

1- محمد نجيب لاعب الداخلية.. 40 سنة

2- نور السيد لاعب الجونة والهانى سليمان حارس سموحة.. 39 سنة

3- محمد عبد الشافى لاعب الزمالك، وأحمد فتحى وعبد الله السعيد لاعبى بيراميدز.. 38 سنة

4- محمود شيكابالا لاعب الزمالك وعصام ثروت لاعب المصرى.. 37 سنة

5- عامر عامر حارس المقاولون، أحمد عادل حارس الإسماعيلى، محمود جنش حارس فيوتشر، المهدى سليمان حارس المصرى، عاصم صلاح لاعب البنك الأهلى، صبرى رحيل لاعب الجونة، محمد سمير لاعب زد.. 36 سنة