شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 25/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 25/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: وكيل فتوح: اتفقنا مع مجلس الزمالك على رحيله للاحتراف مع أول عرض محترم، والزمالك يكشف تفاصيل حكم الفيفا لصالح فرجاني ساسي.. وتأثيرها على القيد.

وكيل فتوح: اتفقنا مع مجلس الزمالك على رحيله للاحتراف مع أول عرض محترم

أكد سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن هناك اتفاقاً مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على احتراف أحمد فتوح خلال الفترة المقبلة.

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات.. وتواجد زيزو والونش وشلبى

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعًا حاليًا بمقر القلعة البيضاء لمناقشة العديد من الملفات المهمة، وحسم بعض الأمور العالقة خلال تلك الجلسة.

استغل مسئولو نادى الزمالك فترة الإجازة التى حصل عليها لاعبو الفريق لمدة أسبوع، بعد الانتهاء من مواجهة ساجرادا الأنجولى بالكونفدرالية الأفريقية وحسم التأهل لدور الثمانية بعد التعادل السلبى مع الفريق الأنجولى، من أجل فتح العديد من الملفات العالقة، وأبرزها تجديد تعاقد بعض اللاعبين، وفى مقدمتهم محمد عواد حارس مرمى الفريق، ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسئولى النادى ومحمد عواد لحسم تجديد تعاقده، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

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