شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فتوح: لم تكن هناك خلافات مع الزمالك بشأن قيمة العقد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير صلاح، وكيل أحمد فتوح لاعب الزمالك، أنه لم تكن هناك خلافات بين اللاعب ومجلس إدارة النادي حول الأمور المالية الخاصة بعقده الجديد مع القلعة البيضاء، مثلما تردد مؤخرا.

وقال سمير صلاح، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، مع أحمد علي: كل ما أثير حول وجود خلافات بين أحمد فتوح وإدارة النادي بشأن قيمة عقده الجديد غير صحيح.

وأضاف، إن هناك اتفاقا حول القيمة المالية منذ اليوم الأول، فقط المفاوضات كانت حول النسبة التي يحصل عليها اللاعب في الوقت الحالي، والنسبة المتبقية وصرفها على مدار الموسم.

وتابع: فتوح كانت رغبته الأولى والثانية والثالثة هي تجديد عقده مع الزمالك، ولم نجتمع بأي مسئول آخر بأي من الأندية للتفاوض حول ضمه.

وأتم وكيل اللاعب تصريحاته قائلا: حصلنا على وعد شفهي من حسين لبيب رئيس الزمالك، بالموافقة على رحيل فتوح حال تلقيه عرضًا يليق باسم النادي وبقدرات اللاعب.