شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي يكشف حقيقة سفر عمر كمال إلى القاهرة من أجل التوقيع للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر حقيقة ما يتردد عن سفر عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق إلأى القاهرة من أجل التوقيع للأهلي تمهيدا للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل.

قال عرابي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت 1: "عمر كمال لم يسافر إلى مصر من أجل التوقيع للأهلي وهذا كلام خاطئ، اللاعب عاد إلى مصر بسبب الإصابة وزيارة الطبيب".

أوضح أن عمر كمال اشتكى من إصابة في فجر يوم مباراة بيراميدز وتوجهنا إلى المستشفى مباشرة الساعة 2 فجرا، ومبدئيا يعاني من مزق من الدرجة الثانية".

شدد عرابي على أن عمر كمال لاعب كبير ودائما يتحمل المسئولية، ووصوله لدرجة الشكوى وعدم خوضه لمباراة بيراميدز تعني أنه بالفعل مصاب ولا يستطيع اللعب نهائيا".

أضاف: "الطبيب في مصر سيعطي اللاعب النتيجة الصحيحة لإصابته ومدة غيابه عن الملاعب، بناء على الفحوصات التي سيجريها، ولذلك سفره لمصر ليس لديه أي علاقة بالانتقال إلى الأهلي".