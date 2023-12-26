الامارات | المنتخب يدشّن تحضيرات كأس آسيا بـ 23 لاعباً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشّن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اعتباراً من اليوم في أبوظبي، معسكر إعداد داخلياً، يستمر حتى السابع من الشهر المقبل، في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، إذ سيلعب الأبيض ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

ويستهل المنتخب مشواره في كأس آسيا بلقاء هونغ كونغ يوم 14 يناير ضمن الجولة الأولى، ويلعب أمام فلسطين في الجولة الثانية يوم 18 من الشهر ذاته، ويختتم مشواره في هذه المرحلة بلقاء منتخب إيران يوم 23 من الشهر ذاته في الجولة الثالثة.

ويتخلل معسكر الأبيض في أبوظبي خوض مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان يوم 30 ديسمبر الجاري، وعمان في السادس من يناير المقبل.

وحدد اتحاد الكرة الساعة 19:15 على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة موعداً لمباراة المنتخب الودية أمام قيرغيزستان، فيما ستقام مباراة المنتخب أمام عمان عند الساعة 19:15 مساء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

وينتظر أن يشارك في بداية التدريب 23 لاعباً من أصل 31 تم اختيارهم في القائمة الموسعة.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، فإن بعثة المنتخب ستغادر إلى الدوحة في الثامن من الشهر المقبل.

واللاعبون الذين سيشاركون في المعسكر اعتباراً من اليوم، هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان، وكايو كانيدو.

ووفقاً لما أعلنه اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة «إكس»، فإن لاعبي شباب الأهلي والشارقة سيلتحقون بمعسكر المنتخب عقب الانتهاء من مباراة كأس السوبر الإماراتي، التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، علماً بأن لاعبي الشارقة وشباب الأهلي في المنتخب هم: خالد توحيد وخالد الظنحاني وماجد راشد (الشارقة)، وحسن حمزة وأحمد عبدالله جميل وحارب عبدالله سهيل ويحيى الغساني وبدر ناصر (شباب الأهلي).

وتحفز النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في عهد المدرب بينتو لاعبي المنتخب لمواصلة مشوارهم بروح عالية من خلال المعسكر الداخلي في أبوظبي استعداداً للاستحقاق القاري المرتقب.

وسيكون معسكر أبوظبي فرصة جديدة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب بينتو لتجهيز لاعبيه، والو صول بهم إلى مرحلة الجاهزية المطلوبة من الجوانب كافة، سواء الفنية أو البدنية أو النفسية.

وسيعمل بينتو وطاقمه الفني المساعد خلال التدريبات اليومية التي سيخوضها المنتخب على الجوانب التكتيكية والخططية، فضلاً عن العمل على الاستفادة الفنية القصوى من المباراتين الوديتين المرتقبتين أمام منتخبي قيرغيزستان وعمان، تمهيداً للدخول في أجواء البطولة الآسيوية المرتقبة، علماً بأن المنتخب يتصدر حالياً ترتيب مجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على كل من نيبال والبحرين، وحصد ست نقاط.

وجاء اختيار المدرب بينتو لقائمة المنتخب وفقاً لمتابعته وجهازه الفني المساعد لمباريات الدوري الإماراتي بشكل مستمر، من خلال المشاهدة المباشرة لمستويات اللاعبين مع فرقهم، والتعرف إلى إمكاناتهم الفنية.

• يتخلل معسكر المنتخب في أبوظبي خوض مباراتين وديتين أمام قيرغيزستان وعمان.