الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل - نوتينغهام فورست 16:30
بورنموث - فولهام 19:00
شيفيلد يونايتد - لوتون تاون 19:00
بيرنلي - ليفربول 21:30
مانشستر يونايتد - أستون فيلا 00:00
الدوري السعودي
الاتحاد - النصر 22:00
الاتحاد - فاركو 21:00
الدوري البلجيكي
جينك - رويال أنتويرب 16:30
كورتريك - جينت 19:00
كلوب بروج - سانت جيلواز 23:45
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