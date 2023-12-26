الامارات | خورفكان إلى نهائي دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل نادي خورفكان للمباراة النهائية لدوري كرة قدم الصالات، بعد أن حسم المركز الأول قبل جولة من ختام منافسات مرحلة المجموعات، بعد فوزه على دبا الحصن، أول من أمس، 2-صفر، وأصبح رصيده 29 نقطة.

وتأهل ناديا البطائح واتحاد كلباء إلى دور الـ«بلاي أوف» (خروج المغلوب)، بعد أن أصبح رصيد البطائح 25 نقطة في المركز الثاني، بعد فوزه على مليحة 3-1، ورصيد اتحاد كلباء 21 في المركز الثالث، بينما لاتزال البطاقة الأخيرة تتأرجح بين دبا الحصن (15 نقطة)، والحمرية (13 نقطة)، ومرهونة بنتائج الجولة الأخيرة التي ستقام بعد غدٍ، ويلعب فيها الحمرية مع خورفكان، ومليحة مع دبا الحصن.

ويقود نظام الـ«بلاي أوف» إلى تأهل الأول لخوض النهائي مباشرة، بينما صاحب المركز الثاني يتأهل إلى نصف النهائي، الذي بدوره سيلاعب الفائز من المتأهلين إلى دور ربع النهائي، وهو أحد صاحبي المركزين الثالث والرابع عن دور المجموعات.

وتقام المباريات الحاسمة بواقع مباراتين ذهاباً وإياباً على ملعب الفريق الأفضل ترتيباً في دور المجموعات.

وتنطلق منافسات الـ«بلاي أوف» في الثالث من يناير المقبل.