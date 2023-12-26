الامارات | محمد علي بديلاً عن ماتيج في تدريب مصفوت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد خادم الكعبي، عن إقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الصربي سلافكو ماتيج، والتعاقد مع المدرب المواطن محمد علي، لقيادة الفريق في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى. وقال الكعبي لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى للمدرب الجديد التوفيق في المرحلة المقبلة، وسنواصل دعم الجهاز الفني لاستعادة نغمة الانتصارات، ونتمنى للمدرب الصربي التوفيق في حياته الرياضية المقبلة». وأكد أن النتائج المتواضعة التي تعرض لها الفريق بقيادة المدرب سلافكو ماتيج مهدت للتغيير الفني، مشيراً إلى أن المدرب قدم كل ما يمكن تقديمه من مجهودات تدريبية، لكن النتائج لم تتحسن.

يذكر أن مصفوت تعرض لخمس خسائر متتالية بقيادة المدرب ماتيج، من مجموع خمس مباريات قاد فيها الفريق، ومنذ قيادته للفريق في الأول من نوفمبر الماضي، استقبلت شباك مصفوت 13 هدفاً، مقابل هدفين سجلهما لاعبوه. يذكر أن مصفوت يحتل المركز الـ15 برصيد ست نقاط.