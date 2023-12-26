تأكد غياب ثنائي الاهلي عن مباراة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، خدمات نجميه في المباراة القادمة أمام مودرن فيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتعرض الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وغادر محمد الشناوي، مباراة الاهلي ضد سيراميكا خلال الشوط الأول، وشارك مصطفى شوبير بدلًا منه، فيما قرر كولر استبدال ياسر إبراهيم، خلال الشوط الثاني، بعد تعرضه للإصابة.

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وبحسب مراسل قنوات أون تايم سبورتس، فإن محمد الشناوي شعر بشد في الخلفية، بينما إصابة ياسر إبراهيم عبارة عن آلالام في الضامة.

وأوضح أن ثنائي الاهلي سيخضع إلى فحص طبي اليوم الثلاثاء، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

وأكد أن الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، سيغيب عن عن مباراة الاهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

والجدير بالذكر أن مباراة الاهلي ضد فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ستقام يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري، على ملعب محمد بن زايد، في تمام الساعة السابعة مساءً.