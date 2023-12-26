لجنة الانضباط تعاقب الاتحاد قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي

تلقى نادي الاتحاد السعودي صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره النصر ضمن مؤجلات الجولة 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2023 – 2024.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، تغريم نادي الاتحاد مبلغ 19,375 ألف ريال، وذلك بسبب تأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني لمباراة الرائد الماضية.

وكان تم تأجيل مباراة الاتحاد ضد النصر، بسبب مشاركة العميد، في كأس العالم للأندية، التي احتضنتها المملكة، وحصد مانشستر سيتي لقبها للمرة الأولى في تاريخه.

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ويحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مباراة الاتحاد ضد النصر، في التاسعة مساء الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، ضمن لقاءات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد المركز السادس برصيد 28 نقطة.