كولر ينتظر معادلة إنجاز البدري في نهائي السوبر المصري

ينتظر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي مواجهة نارية أمام نظيرة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

نجح كولر في قيادة الاهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

يبحث كولر عن لقبه الثالث في كأس السوبر مع الاهلي، لمعادلة إنجاز حسام البدري في عدد ألقاب كأس السوبر.

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وكان البدري قد توج بلقب السوبر مع الاهلي 3 مرات من قبل، عام 2010 بعد فوزه على حرس الحدود بهدف دون رد، و2012 بعد الفوز على إنبي بهدفين لهدف، وعام 2017، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف.

بينما توج كولر مع الاهلي بلقب السوبر مرتين عام 2021، على حساب الزمالك بهدفين دون رد عن طريق البرازيلي برونو سافيو لاعب المارد الحمر السابق وكريم فؤاد.

وفاز بنسخة 2022 بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء.