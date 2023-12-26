يوفنتوس يتلقى دفعة قوية قبل موقعة روما في الدوري الإيطالي

حصل ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، على دفعة قوية قبل مواجهة روما، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي

ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة على أرضه أمام روما يوم السبت المقبل لحساب مواجهات الجولة 18 من البطولة.

ويستأنف يوفنتوس تدريباته غدًا استعدادًا لمباراة القمة على أرضه أمام روما، ويأمل البيانكونيري هو استعادة بعض اللاعبين المهمين المصابين.

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وبحسب ما أوردته شبكة سكاي سبورت، فإن فيديريكو كييزا، تعافي بنسبة كبيرة من الإصابة بالإنزعاج في وتر الرضفة، وقد يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية تحت قيادة المدرب أليجري.

غاب كييزا عن التواجد في قائمة فريقه في المباراة الأخيرة ضد فروسينوني، ولكن الآن لديه فرصة كبيرة للمشاركة أمام الجيالوروسي.

أوضح التقرير أن لاعب فيورنتينا السابق يمكنه المشاركة في التشكيلة الأساسية منذ الدقيقة الأولى في لقاء ذئاب العاصمة الإيطالية.

لكن لا يزال موقف مانويل لوكاتيللي محل شك ، في حين لم يتم العثور على أي مشكلة بالنسبة لويستون ماكيني، في المقابل سيكون غياب أليكس ساندرو شبه مؤكد بسبب إصابة عضلية.

رفع البيانكونيري رصيده إلى 40 نقطة، فى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي، خلف إنتر ميلان المتصدر برصيد 44 نقطة، في المقابل يتواجد روما في المركز السادس برصيد 28 نقطة