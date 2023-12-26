لم يخجل.. صحيفه إنجليزية تعلق على حديث محمد صلاح عن غزة

علقت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، على حديث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن فلسطين خلال رسالة بمناسبة الكريسماس.

وكان محمد صلاح وجه رسالة بمناسبة عيد الميلاد، تحدث فيها عن الأوضاع التي تمر بها غزة، والعدوان الصهيوني المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقامت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، بنشر محتوى رسالة محمد صلاح، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

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وقالت الصحيفة إن محمد صلاح، لم يخجل من مناقشة ما يحدث في قطاع غزة، حيث حرص على إبداء رأيه من جديد.

رسالة محمد صلاح الخاصة بـ غزة

عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل.

ومع استمرار الحرب الوحشية فى الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار فى غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية.

نشارك آلام تلك العائلات التى تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد.